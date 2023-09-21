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Сегодня, 08:20

Генеральный директор «Шахтера»: «ФИФА разрушила украинский футбол»

Руслан Минаев
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Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин раскритиковал ФИФА из-за опции разрыва иностранными игроками контрактов в одностороннем порядке.

«ФИФА разрушила украинский футбол, разрушила нашу основу и нашу конкурентоспособность. В начале всей ситуации у нас на балансе было € 40 млн непогашенных платежей за наши подписания.

Распространенной практикой является оплата по частям. Но внезапно у нас уже не было ничего взамен, потому что иностранные звезды могли просто уйти от нас, и все доходы исчезли", — цитирует Палкина Bild.

Футбольный функционер добавил, что ФИФА не проводила с клубами никаких консультаций. «Шахтер» проиграл «Порту» (1:3) в групповом турнира Лиги чемпионов.

ФК Шахтер (Донецк)
Сергей Палкин
ФИФА
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