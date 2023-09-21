Генеральный директор «Шахтера»: «ФИФА разрушила украинский футбол»
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин раскритиковал ФИФА из-за опции разрыва иностранными игроками контрактов в одностороннем порядке.
«ФИФА разрушила украинский футбол, разрушила нашу основу и нашу конкурентоспособность. В начале всей ситуации у нас на балансе было € 40 млн непогашенных платежей за наши подписания.
Распространенной практикой является оплата по частям. Но внезапно у нас уже не было ничего взамен, потому что иностранные звезды могли просто уйти от нас, и все доходы исчезли", — цитирует Палкина Bild.
Футбольный функционер добавил, что ФИФА не проводила с клубами никаких консультаций. «Шахтер» проиграл «Порту» (1:3) в групповом турнира Лиги чемпионов.
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