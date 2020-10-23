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«Динамо» продлило контракт с польским защитником

16:16
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Киевское «Динамо» на официальном сайте сообщило о новом контракте с защинтиком Томашем Кендзерой.

Теперь 26-летний поляк принадлежит украинскому клубу до июля 2024 года.

В нынешнем сезоне УПЛ Кендзера провел шесть матчей.

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