Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Зарей» и пропустило «Шахтер» на первое место
Киевское «Динамо» и «Заря» сыграли вничью (1:1) в матче 18-го тура чемпионата Украины.
На 44-й минуте хозяев вывел вперед Виталий Буяльский. Аллахьяр Сайядманеш на 49-й минуте сравнял результат.
Это был последний тур перед зимним перерывом. Лидирует с 47 очками «Шахтер». «Динамо» на второй позиции — 45 очков. «Заря» на четвертой позиции — 36 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю