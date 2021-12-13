Луческу остался недоволен матчем «Динамо» с «Зарей»
Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу подвел итоги матча против «Зари» (1:1).
«У нас каждые три минуты были возможности забить. 27 ударов по воротам... Но мы суетились, не было нужного баланса атаки и средней линии. Спешили... А соперник использовал контратаку и наши позиционные ошибки в обороне. Был пенальти на Сидорчуке. Никто меня не убедит, что его там не было. Был удар сзади. Человек не может так упасть, даже если бы захотел. С «Ворсклой» в наши ворота поставили пенальти на Степанюке, которого не было, и там мы тоже потеряли очки. Чемпионат у нас настолько ровный, что такие ошибки могут решить исход не только игры, но и чемпионата», — цитирует Луческу «Динамо Киев».
«Динамо» располагается на втором месте в турнирной таблице, набрав 45 очков.
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