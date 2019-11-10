Андрей Пятов: «Все немного в шоке от произошедшего на трибунах»

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов после завершения матча 14-го тура чемпионата Украины против киевского «Динамо» (1:0) признался, что был шокирован поведением фанатов.

— Все немного в шоке от произошедшего сегодня на трибунах. Впервые такое вижу, — приводит слова Пятова официальный сайт «Шахтера». — Никогда не думал, что люди могут так некрасиво себя вести. Это никого не красит. В подтрибунном помещении обсуждали с игроками «Динамо» инцидент. У них в команде также есть представители других национальностей. Я видел, что Родригеш тоже был шокирован, ведь это и его, получается, касалось. Арбитр сказал, что остановит игру, если еще раз такое повторится.

Что до матча и победного гола Кривцова, то мы пропустили подобный мяч от Попова, а теперь, видите, все вернулось. Хорошая подача была, и у нас есть ребята, которые здорово играют такие мячи. В этот раз забил Кривцов — значит, он молодец.

Заявление «Шахтера» о расистском скандале в матче с киевским «Динамо»