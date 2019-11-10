Заявление «Шахтера» о расистском скандале в матче с киевским «Динамо»

«Шахтер» дома оказался сильнее киевского «Динамо» (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Украины. На сайте донецкого клуба опубликовано заявление касательно инцидента с проявлением расизма со стороны болельщиков гостей.

«Шахтер» выступает категорически против любых проявлений расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, — написано в заявлении донецкого клуба. — Не может быть никакого оправдания тем, кто наносит оскорбления, основываясь на цвете кожи, религиозных или политических убеждениях. Такое поведение недопустимо в цивилизованных странах и футбольных чемпионатах. УЕФА применяет самые строгие санкции к тем клубам и ассоциациям, чьи болельщики проявляют расизм на матчах.

«Шахтер» большая футбольная семья, которой такие унизительные инциденты приносят боль и разочарование. Мы осуждаем подобное поведение зрителей, всегда будем выступать в поддержку и защиту наших игроков. Призываем футбольные органы, клубы остановить расизм на стадионах".

Как сообщает Tribuna.com, на 75-й минуте встречи полузащитник дончан Тайсон подбежал к сектору гостей и ударил мяч в сторону болельщиков. После этого хавбек показал фанатам средний палец.

Фанаты киевской команды на протяжении всей встречи ухали в адрес Дентинью и Тайсона. Бразильцы жаловались судье, диктор сделал им предупреждение, но фанаты не успокоились. Футболисты «Динамо» пытались успокоить трибуны. Игроки «Шахтера» Дентинью и Тайсон расплакались. Спустя несколько минут главный арбитр встречи Николай Балакин увел команды в раздевалки на три минуты. Затем игроки вернулись на поле и Тайсон получил красную карточку.

Заявление ФК «Шахтер» касательно инцидента на матче чемпионата Украины «Шахтер» — «Динамо» ??https://t.co/nIepqGUKuB — ?FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 10, 2019

Фанаты киевского «Динамо» спровоцировали игрока «Шахтера». Он показал им средний палец и был удален