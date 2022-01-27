Агент Шкурина отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в «Ракув»

Валерий Исаев, агент нападающего ЦСКА Ильи Шкурина, выступающего за киевское «Динамо» на правах аренды, прокомментировал информацию о возможном переходе клиента в «Ракув».

«Я впервые от вас слышу данную информацию, — приводит слова Исаева Metaratings.ru. — На нас никто не выходил, но если поступят предложения, то мы их рассмотрим и примем решение. Илья доволен всем в «Динамо», кроме количества игрового времени. Мы прекрасно понимаем, что для этого не хватает количества забитых мячей и все зависит только от игрока. У «Динамо» никаких вопросов к Илье нет».

Также Исаев рассказал, что Шкурин не поехал с «Динамо» на первый сбор из-за коронавируса.

«Сейчас он не поехал на первый сбор из-за того, что заболел коронавирусом, но он ждет команду и будет вместе с ней готовиться ко второму кругу чемпионата на следующем сборе. У киевского «Динамо» прописана опция выкупа, и если у них возникнет желание, то они могут Илью выкупить».

22-летний Шкурин перешел в киевское «Динамо» из ЦСКА на правах аренды в июле 2021 года. На счету белорусского форварда 5 результативных передач в 11 матчах за киевлян в сезоне-2021/22.