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Сегодня, 17:19

Коноплянка покинет «Шахтер» и может продолжить карьеру в Турции или Австрии

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка покинет команду, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

Указано, что в ближайшее время он расторгнет контракт с клубом. Продолжить карьеру он может в Турции или Австрии. В австрийской бундеслиге к нему проявляет интерес ЛАСК. При этом футболист все еще надеется вернуться в сборную Украины.

32-летний футболист в текущем сезоне провел два матча за «Шахтер». Его нынешний контракт истекает в конце сезона.

Евгений Коноплянка
ФК Шахтер (Донецк)
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