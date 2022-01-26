Коноплянка покинет «Шахтер» и может продолжить карьеру в Турции или Австрии

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка покинет команду, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

Указано, что в ближайшее время он расторгнет контракт с клубом. Продолжить карьеру он может в Турции или Австрии. В австрийской бундеслиге к нему проявляет интерес ЛАСК. При этом футболист все еще надеется вернуться в сборную Украины.

32-летний футболист в текущем сезоне провел два матча за «Шахтер». Его нынешний контракт истекает в конце сезона.