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23 февраля 2015, 15:23

Чигринский уверен в своем возвращении в сборную Украины

Николай ТИУНОВ
Корреспондент
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Экс-защитник &amp;quot;Шахтера&amp;quot; Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ
Фото Александр ВИЛЬФ, «СЭ»

Защитник Дмитрий Чигринский, недавно сменивший "Шахтера" на "Днепр", выразил уверенность в том, что ему удастся снова выйти на поле в составе сборной Украины. По словам 28-летнего экс-игрока "Барселоны", тренерский штаб украинской национальной команды обязательно обратит на него внимание, если ему удастся вернуться на свой уровень.

Я уверен в том, что вернусь в сборную, – приводит isport.ua слова Чигринского. – Даже последние два-три года, когда я потерял место в сборной, пытался делать все, что от меня зависит. Если я вернусь на свой уровень и буду играть в "Днепре", сборная от меня никуда не денется.

Источник: isport..ua
Дмитрий Чигринский
Сборная Украины по футболу
ФК Днепр (Днепр)
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