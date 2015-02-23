Чигринский уверен в своем возвращении в сборную Украины
Защитник Дмитрий Чигринский, недавно сменивший "Шахтера" на "Днепр", выразил уверенность в том, что ему удастся снова выйти на поле в составе сборной Украины. По словам 28-летнего экс-игрока "Барселоны", тренерский штаб украинской национальной команды обязательно обратит на него внимание, если ему удастся вернуться на свой уровень.
– Я уверен в том, что вернусь в сборную, – приводит isport.ua слова Чигринского. – Даже последние два-три года, когда я потерял место в сборной, пытался делать все, что от меня зависит. Если я вернусь на свой уровень и буду играть в "Днепре", сборная от меня никуда не денется.
Источник: isport..ua
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