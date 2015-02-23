Чигринский уверен в своем возвращении в сборную Украины

Защитник Дмитрий Чигринский, недавно сменивший "Шахтера" на "Днепр", выразил уверенность в том, что ему удастся снова выйти на поле в составе сборной Украины. По словам 28-летнего экс-игрока "Барселоны", тренерский штаб украинской национальной команды обязательно обратит на него внимание, если ему удастся вернуться на свой уровень.