Кепа вернул должок. Вратарь наконец-то согласился с тренером и выиграл серию пенальти в Суперкубке

Голкипер ранее прославился тем, что отказался уходить на замену в финале.

Кепа Аррисабалага — самый дорогой вратарь в истории футбола. В августе 2018 года «Челси» заплатил за него 80 миллионов евро. Спустя три года вы могли и забыть, что этот испанец столько стоил, но вы точно помните его выходку в финале Кубка английской лиги-2018/19.

Основное и дополнительное время матча с «Манчестер Сити» не принесло зрителям забитых мячей, но на 120-й минуты игры их ожидало другое зрелище. Кепа получил небольшое повреждение, на что обратил внимание наставник синих Маурицио Сарри. Итальянский специалист подготовил замену, к кромке поля подошел запасной вратарь — Вилли Кабальеро. К удивлению тренера, Кабальеро и всех болельщиков, Кепа наотрез отказался покидать поле. К нему подходил главный арбитр матча и защитник «Челси» Давид Луис, а Сарри долго ругался с испанцем и помощниками судей. В итоге главный тренер настолько взбесился, что чуть не ушел в раздевалку, но в последний момент передумал.

Аррисабалага расположился в рамке во время серии пенальти, но не смог принести своей команде трофей. Он отразил удар Лероя Сане, однако его одноклубники не забили дважды. «Манчестер Сити» завоевал Кубок английской лиги, а Кепа был оштрафован на недельную зарплату и исключен из состава на одну игру.

? - Have you EVER seen anything like it!?



Maurizio Sarri tries to substitute Kepa Arrizabalaga for Willy Caballero, but Kepa refuses to come off and Sarri is absolutely FURIOUS! ? pic.twitter.com/Q81v6ry3Kk — Sky Sports Football (@SkyFootball) February 24, 2019

Справедливости ради карьера испанского голкипера пошла на спад не из-за того случая. Позднее сезоне-2018/19 Аррисабалага отразил два пенальти от футболистов «Айнтрахта» в полуфинале Лиги Европы, которую «Челси» выиграл. В декабре 2019 года его рыночная стоимость достигла пиковой отметки в 60 миллионов евро (по версии Transfermarkt). После нескольких ошибок и неудачной второй половины сезона Кепа подешевел, а Роман Абрамович задумался о покупке нового вратаря. Им стал Эдуард Менди из «Ренна».

Менди показал себя очень уверенным и надежным вратарем, хотя ранее, в свои 28 лет, он ни разу не был игроком топ-клуба. Как результат — финал Кубка Англии, 4-е место в АПЛ и победа в Лиге чемпионов.

Кепе всего 26, и хоть стоит он уже 13 миллионов евро, а не 60, его рано списывать со счетов. Это касается не только игровых, но и человеческих качеств. За две недели до Суперкубка УЕФА испанец извинился перед Маурицио Сарри за конфликт.

«Все это было одним большим недопониманием. Давайте раз и навсегда с этим разберемся.

Я был неправ, и я сожалею обо всех, кто был в это вовлечен: о Маурицио Сарри, которого, казалось, я подставил на публике; о Вилли, товарище по команде и большом профессионале; и обо всех моих партнерах по команде и болельщиках «Челси», которым пришлось мириться со всем — со всем шумом, который создавался во время игры и в последующие дни.

И очевидно, что большинство людей, которые видели фотографии, подумали, что я проявил неуважение к Маурицио. Я чувствовал, что меня неправильно поняли, потому что у меня не было никакого намерения оскорблять тренера. Я только пытался сказать ему, что со мной все в порядке... Я пытался объяснить это прессе, но не смог.

К счастью, теперь это просто анекдот из прошлого. У меня все еще фантастические отношения с Маурицио. И в следующий раз, в подобной ситуации, я буду знать, что делать", — приводит слова вратаря The Players Tribune.

Через два с половиной года судьба дала Аррисабалаге шанс вернуть долг команде. В конце дополнительного времени матча за Суперкубок УЕФА главный тренер «Челси» Томас Тухель позвал уже запасного вратаря Кепу выйти на поле перед серией одиннадцатиметровых. В этот раз голкипер не стал строить из себя тренера и согласился. А Менди не решился закольцевать историю, отказавшись уступить свое место.

В итоге Кепа справился с ударами Аисса Манди и Рауля Альбиоля, благодаря чему аристократы завоевали очередной трофей.