Карасев наказал Тухеля. А тот снова оставил Эмери без Суперкубка

Драматичный розыгрыш европейского Суперкубка завершился триумфом «Челси».

Суперкубок УЕФА

«Челси» — «Вильярреал» — 1:1 д.в. (1:0, 0:1, 0:0). Пенальти — 6:5

Голы: Зиех, 27 (1:0). Ж.Морено, 73 (1:1).

Серия пенальти: Хаверц — 0:0 (вратарь). Ж.Морено — 0:1. Аспиликуэта — 1:1. Манди — 1:1 (вратарь). Алонсо — 2:1. Эступиньян — 2:2. Маунт — 3:2. Мойсес Гомес — 3:3. Жоржиньо — 4:3. Раба — 4:4. Пулишич — 5:4. Фойт — 5:5. Рюдигер — 6:5. Альбиоль — 6:5 (вратарь).

«Челси»: Менди (Аррисабалага, 119), Алонсо, Зума (Кристенсен, 66), Рюдигер, Ковачич, Зиех (Пулишич, 43), Канте (Жоржиньо, 65), Хаверц, Чалоба, Вернер (Маунт, 65), Хадсон-Одои (Аспиликуэта, 82).

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, А.Морено (Морланес, 85), Педраса (Эступиньян, 58), Пау Торрес, Фойт, Капуэ (Марио Гаспар, 70), Тригерос (Мойсес Гомес, 70), Ж.Морено, Диа (Раба, 85), Пино (Манди, 91).

Предупреждения: Рюдигер, 45. Пино, 61. Раба, 119. Аррисабалага, 120.

Судьи: Карасев. Демешко, Гаврилин (Все — Россия).

ВАР: Фриц (Германия). Гиль (Польша), Иррати (Италия).

11 августа. Белфаст. Стадион «Уиндзор Парк».

Третья попытка Эмери

У главного тренера «Вильярреала» Унаи Эмери одновременно сложные и прекрасные взаимоотношения с еврокубками. Лига чемпионов — дама слишком требовательная, и с ней как-то не ладится. Даже когда под началом был отличный «ПСЖ» все закончилось знаменитыми 1:6 на «Камп Ноу». Зато второй по статусу еврокубок, где в почете трудолюбие, и в твоем распоряжении не капризные и требующие особого подхода звезды, а готовые внимать каждому тренерскому слову люди, Эмери настоящий король и абсолютный рекордсмен.

Unai Emery has won more Europa League titles than any other manager but never won the UEFA Super Cup:



? vs. Real Madrid (2014)

? vs. Barcelona (2015)



Third time lucky tonight? ? pic.twitter.com/9FXP4tEjD7 — Squawka Football (@Squawka) August 11, 2021

Никто кроме баска не выигрывал Лигу Европы четыре раза, не играл в пяти финалах и не доводил до решающего матча три разные команды. Единственная осечка случилась с «Арсеналом», который не вписывался в идеальные параметры Эмери в силу сложных характеров лидеров и атмосферы топ-клуба, которым «канониры» давно уже не являются. Тогда «Челси» обыграл земляков без каких-либо шансов на успех. Зато с более приземленным «Вильярреалом» Унаи мог верить и в реванш за то унижением (1:4), и в возможность с третьей попытки выиграть наконец-то свой первый Суперкубок.

Гол Зиеха, карточка Карасева Тухелю

«Подводники» в дебюте оправдывали свое прозвище, опустившись в глубокую оборону. Когда «Челси» переходил в позиционное нападение, испанская команда выстраивала две защитные линии, между которыми при синхронных перемещениях сохранялась минимальная дистанция. В каких-то моментах возникали прямые параллели с игрой «Спартака» в Лиссабоне, так как на помощь защитникам по ситуации опускались либо опорные хавы, либо фланговые полузащитники, поэтому иногда в линию перед штрафной выстраивались пять или шесть человек.

? Роскошный пас через всё поле

? Точный прострел с передачей без касания

? Неберущийся для вратаря удар



Рецепт важного гола от «Челси» в Суперкубке УЕФА. Так Зиеш сделал счет, с которым команды ушли на перерыв ? pic.twitter.com/LSFkoDh4TW — Матч ТВ (@MatchTV) August 11, 2021

Логика в этом была, потому что дать пространство синим — это подписать себе смертный приговор. К середине первого тайма такой момент был один, но команде Томаса Тухеля и этого оказалось достаточно. Проникающий пас Маркоса Алонсо в свободную зону на Хаверца и голевая передача немца на Зиеха заняли считанные секунды, так что футболисты «Вильярреала» даже перестроится не успели. И, в принципе, все было логично с учетом того, что в первые 25 минут «Челси» контролировал мяч 80 процентов игрового времени.

БУУУУМ! Морено так пробил в перекладину, что раскачал ворота за Менди ???



Альберто мог оформить безумно роскошный гол. Но пока «Челси» ведет ? pic.twitter.com/bA6IPBdKrf — Матч ТВ (@MatchTV) August 11, 2021

А дальше игру разорвали эпизоды. Сначала — полученная фактически на ровном месте травма Зиеха, над которым долго колдовали медики, но так и не смогли вернуть марокканца в игру. Затем — желтая карточку Рюдигеру, приведшая к жаркой дискуссии обеих команд с незаметным до этого Сергеем Карасевым. Закончилось все беседой российского арбитра с Тухелем, который также удостоился предупреждения. Все это либо растормошило «Вильярреал», либо выбило из ритма «Челси». Но скорее одно наложилось на другое, и завершился первый тайм убойным выстрелом Альберто Морено в перекладину.

Шедевр Диа и рекорд Морено

Вторая половина обещала получиться жаркой, но при этом едва не состоявшийся ответный гол «подводников» мог получиться нелогичным. Менди банально поскользнулся в момент передачи, и уже другой Морено — Жерар — проверил на крепость штангу. О невезении, правда, говорить не приходилось, так как Менди исправился, сумев коснуться мяча кончиками пальцев и немного изменив траекторию удара.

Super Cup ? | Chelsea 1 x 0 Villareal



Mendy consegue fazer duas coisas de outro mundo ? Qual a mais espetacular? ??#SuperCupELEVEN pic.twitter.com/u7s84kRMuI — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) August 11, 2021

В целом же характер игры изменился. «Челси» времен Тухеля умеет сохранять преимущество, как никто другой. Однако в Белфасте прагматизм синих обернулся против них. «Вильярреал» же не просто забрал себе инициативу — он здорово перестроил игру при помощи замен, приправив активность в атаке прессингом. Он то и принес результат в виде перехвата Марио Гаспара, после чего Диа и Жерар Морено раскатали лондонскую оборону двумя передачами. Голевой пас пяткой в исполнении перешедшего из «Реймса» сенегальца — блюдо для футбольных гурманов.

Super Cup ? | Chelsea 1 x 1 Villareal

Agora foi l? para dentro! ? Que jogada Gerard Moreno e Dia ??#SuperCupELEVEN pic.twitter.com/6FL64Ttud6 — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) August 11, 2021

Испортить такую красоту Морено просто не мог, да и нет у него такой привычки. В прошлом сезоне Жерар наколотил 30 мячей, юбилейный гол пришелся на завершавший сезон финал Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Теперь уже новый спортивный год бомбардира стартовал с точного удара по воротам английского гранда, с 83 мячами он стал лучшим бомбардиром в истории «Вильярреала».

Минуты славы Кепы

Так игра перетекла в дополнительное время, что уже превратилось в привычку для защитника испанцев Пау Торреса. Лигоевропейский финал, три игры плей-офф Евро-2020, столько же на Олимпиаде и теперь Суперкубок! Но, конечно, не ради прилично нагрузившегося подопечного Эмери на полчаса перешел на схему с тремя центральными защитниками. Тренер видел, что «Челси» снова переключил скорости, и в итоге от гола «подводников» спасли промах Пулишича и остановивший удар Маунта великолепный Асенхо.

Он, к слову, будучи первым номером «Вильярреала», в Лиге Европы уступал место в воротах имевшему статус кубкового вратаря Рульи, и серию пенальти с «МЮ» выиграл аргентинец. Однако Эмери ничего менять не стал. В отличие от Тухеля, который под 11-метровые в стиле Луи ван Гала выпустил уже подзабытого Кепу Аррисабалагу. Когда-то в схожей ситуации испанец отказался уходить на замену в финале Кубка английской лиги. Сейчас же Менди безропотно уступил пост номер один своему сменщику, и Кепа выиграл для «Челси» титул, хотя началось все с того, что Асенхо потащил удар Хаверца. Для Эмери Суперкубок остается заколдованным.

Похоже, этот трофей с 2019 года приватизировали немецкие тренеры. Юрген Клопп, Ханси Флик и теперь — Тухель.