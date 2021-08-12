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Третий год подряд Суперкубок УЕФА выиграл немецкий тренер

06:38

«Челси» переиграл «Вильярреал» в матче за Суперкубок УЕФА. В основное время команды обменялись голами. Допольнительное время обошлось без забитых мячей, поэтому победителя выявили в серии одиннадцатиметровых — 6:5.

Главным тренером «синих» является Томас Тухель. Таким образом, третий год подряд победителем Суперкубка УЕФА стала команда, которую тренирует специалист из Германии.

Напомним, в 2019 году турнир выиграл «Ливерпуль» Юргена Клоппа, а в 2020-м — «Бавария» Ханса-Дитера Флика.

Челси — Вильярреал

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Евгений Козинов все материалы автора

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