Третий год подряд Суперкубок УЕФА выиграл немецкий тренер

«Челси» переиграл «Вильярреал» в матче за Суперкубок УЕФА. В основное время команды обменялись голами. Допольнительное время обошлось без забитых мячей, поэтому победителя выявили в серии одиннадцатиметровых — 6:5.

Главным тренером «синих» является Томас Тухель. Таким образом, третий год подряд победителем Суперкубка УЕФА стала команда, которую тренирует специалист из Германии.

Напомним, в 2019 году турнир выиграл «Ливерпуль» Юргена Клоппа, а в 2020-м — «Бавария» Ханса-Дитера Флика.