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Эмери: «Вильярреал» гордится возможностью сыграть против «Челси»

22:58
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Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери рассказал об ожиданиях от матча за Суперкубок УЕФА с «Челси».

Встреча команд пройдет завтра, 11 августа, в Белфасте.

«Игроки «Челси» дошли до заключительной стадии Евро и Олимпиады, жду сильного стартового состава который все знает об играх высокого класса в Англии и Европе. Мы гордимся возможностью против них сыграть.

Мы приспособимся. У нас много игроков, которые хотят показать здесь свои силы и мастерство", — передает слова Эмери официальный сайт УЕФА.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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Материалы сюжета: Суперкубок УЕФА 2021 «Челси» — «Вильярреал»: дата и результат матча, судья Сергей Карасев, новости и обзоры