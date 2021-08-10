Эмери: «Вильярреал» гордится возможностью сыграть против «Челси»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери рассказал об ожиданиях от матча за Суперкубок УЕФА с «Челси».

Встреча команд пройдет завтра, 11 августа, в Белфасте.

«Игроки «Челси» дошли до заключительной стадии Евро и Олимпиады, жду сильного стартового состава который все знает об играх высокого класса в Англии и Европе. Мы гордимся возможностью против них сыграть.

Мы приспособимся. У нас много игроков, которые хотят показать здесь свои силы и мастерство", — передает слова Эмери официальный сайт УЕФА.