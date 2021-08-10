Эмери: «Вильярреал» гордится возможностью сыграть против «Челси»
22:58
Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери рассказал об ожиданиях от матча за Суперкубок УЕФА с «Челси».
Встреча команд пройдет завтра, 11 августа, в Белфасте.
«Игроки «Челси» дошли до заключительной стадии Евро и Олимпиады, жду сильного стартового состава который все знает об играх высокого класса в Англии и Европе. Мы гордимся возможностью против них сыграть.
Мы приспособимся. У нас много игроков, которые хотят показать здесь свои силы и мастерство", — передает слова Эмери официальный сайт УЕФА.
Дополнительная информация:
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Суперкубок УЕФА 2021 «Челси» — «Вильярреал»: дата и результат матча, судья Сергей Карасев, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю