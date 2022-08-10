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Сегодня, 03:39

Роде уверен, что «Айнтрахт» покажет себя с лучшей стороны в Суперкубке УЕФА против «Реала»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан «Айнтрахта» Себастьян Роде поделился ожиданиями от Суперкубка УЕФА против «Реала».

«Мы не смогли справиться с гибкостью и темпом «Баварии» возле наших ворот, и в результате нас разорвали на части. Я убежден, что в среду в матче с «Реалом» мы покажем себя совсем с другой стороны», — цитирует пресс-служба УЕФА Роде.

Матч «Реал» — «Айнтрахта» состоится в среду, 10 августа,Э в Хельсинки (Финляндия). Начало встречи в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefasupercup/match/2034776--real-madrid-vs-frankfurt/
Футбол
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Реал
Себастьян Роде
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