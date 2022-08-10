Роде уверен, что «Айнтрахт» покажет себя с лучшей стороны в Суперкубке УЕФА против «Реала»

Капитан «Айнтрахта» Себастьян Роде поделился ожиданиями от Суперкубка УЕФА против «Реала».

«Мы не смогли справиться с гибкостью и темпом «Баварии» возле наших ворот, и в результате нас разорвали на части. Я убежден, что в среду в матче с «Реалом» мы покажем себя совсем с другой стороны», — цитирует пресс-служба УЕФА Роде.

Матч «Реал» — «Айнтрахта» состоится в среду, 10 августа,Э в Хельсинки (Финляндия). Начало встречи в 22.00 по московскому времени.