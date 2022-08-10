Гласнер рассказал, как Гетце адаптировался в «Айнтрахте»

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер перед матчем Сперкубка УЕФА против «Реала» рассказал, как полузащитник Марио Гетце адаптировался в команде.

«Марио хорошо прижился в команде. Его креативность и матерые решения усилили нас. На его счету 50 или 60 матчей в Лиге чемпионов, так что его опыт поможет нам, ведь ему не впервой играть против такой команды, как «Реал», тогда как для многих наших игроков это будет первый подобный опыт», — цитирует пресс-служба УЕФА Гласнера.

Матч «Реал» — «Айнтрахт» состоится в среду, 10 августа,Э в Хельсинки (Финляндия). Начало встречи в 22.00 по московскому времени.