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Гласнер рассказал, как Гетце адаптировался в «Айнтрахте»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Марио Гетце.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер перед матчем Сперкубка УЕФА против «Реала» рассказал, как полузащитник Марио Гетце адаптировался в команде.

«Марио хорошо прижился в команде. Его креативность и матерые решения усилили нас. На его счету 50 или 60 матчей в Лиге чемпионов, так что его опыт поможет нам, ведь ему не впервой играть против такой команды, как «Реал», тогда как для многих наших игроков это будет первый подобный опыт», — цитирует пресс-служба УЕФА Гласнера.

Матч «Реал» — «Айнтрахт» состоится в среду, 10 августа,Э в Хельсинки (Финляндия). Начало встречи в 22.00 по московскому времени.
Источник: https://ru.uefa.com/uefasupercup/match/2034776--real-madrid-vs-frankfurt/
Марио Гетце
Футбол
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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