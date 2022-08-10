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Гласнер — о матче с «Реалом»: «Шансы есть всегда»

Гласнер поделился ожиданиями от матча «Реал» — «Айнтрахт»
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Оливер Гласнер.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер признался, что команде будет необходимо показать свой лучший футбол в Суперкубке УЕФА против «Реала».

«Когда играешь против команд вроде «Реала» и лучшего бомбардира Лиги чемпионов Карима Бензема, надо показывать свой лучший футбол. Мы очень ждем этого матча. Встреча с «Реалом», который в прошлом сезоне прошел несколько лучших команд Европы, — это награда за наш невероятный сезон. В Лиге Европы мы доказали, что шансы есть всегда, и матч с «Реалом» не будет исключением. Будем играть уверенно, потому что знаем свои силы», — цитирует пресс-служба УЕФА Гласнера.

Матч «Реал» — «Айнтрахт» состоится в среду, 10 августа,Э в Хельсинки (Финляндия). Начало встречи в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefasupercup/match/2034776--real-madrid-vs-frankfurt/
Футбол
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Реал
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