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Сегодня, 10:23

Модрич — о Бензема: «Мне нравится в Кариме все. Он впечатляет»

Модрич рассказал, что ему нравится в Кариме Бензема
Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал, что ему нравится в нападающем команды Кариме Бензема.

«Все. Он впечатляет. Я заметил это, когда только начал тренироваться рядом с ним. Я рад, ведь теперь все признают то, что я уже знал. Но если нужно выбрать что-то одно, то это будут его голы. Мне этого не хватает», — приводит слова Модрича Marca.

Сегодня, 10 августа, «Реал» сыграет с «Айнтрахтом» за Суперкубок УЕФА. Матч состоится в Хельсинки и начнется в 22:00 по московскому времени.

Источник: https://www.marca.com/futbol/supercopa-europa/2022/08/09/62f2901b46163fe48f8b4604.html
Карим Бензема
Лука Модрич
Футбол
ФК Реал
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