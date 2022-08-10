Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал, что ему нравится в нападающем команды Кариме Бензема.

«Все. Он впечатляет. Я заметил это, когда только начал тренироваться рядом с ним. Я рад, ведь теперь все признают то, что я уже знал. Но если нужно выбрать что-то одно, то это будут его голы. Мне этого не хватает», — приводит слова Модрича Marca.

Сегодня, 10 августа, «Реал» сыграет с «Айнтрахтом» за Суперкубок УЕФА. Матч состоится в Хельсинки и начнется в 22:00 по московскому времени.