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Сегодня, 07:54

Бензема рассказал, как ему удается поддерживать форму в 34 года

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Карим Бензема.
Фото Global Look Press

Нападающий «Реала» Карим Бензема перед Суперкубком УЕФА против «Айнтрахта» отметил, что команда сделает все возможное ради победы. Также он добавил, что у него нет проблем из-за того, что в декабре ему исполнится 35 лет.

«Возраста для нас не существует. Мы молоды! Главное — это то, как много и усердно мы работаем над собой во всех аспектах — на поле и за его пределами. Мы хорошо заботимся о себе. Я смотрю на состав «Реала» в этом сезоне и вижу очень хороший коллектив.

Путь, который мы проложили сюда, был непростым — нам приходилось сражаться в каждом матче. Но то, чего мы добились, — это мечта. Матч очень ответственный, но мы готовы и сделаем все возможное, чтобы вернуть этот трофей на «Бернабеу», — цитирует пресс-служба УЕФА Бензема.

Матч «Реал» — «Айнтрахт» состоится в среду, 10 августа, в Хельсинки (Финляндия). Начало встречи в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefasupercup/match/2034776--real-madrid-vs-frankfurt/
Карим Бензема
Футбол
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