Мостовой считает «Реал» безоговорочным фаворитом матча против «Айнтрахта» за Суперкубок УЕФА

Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает «Реал» безоговорочным фаворитом матча за Суперкубок УЕФА против «Айнтрахта».

«Я думаю, что здесь много говорить не придется. «Реал» был, есть и будет фаворитом. Другое дело, что финал любого турнира — это всего одна игра, 90 минут; за которые может произойти все что угодно. Немецкой команде терять нечего — ясно, что она сильно уступает «Реалу», но какие-то шансики может иметь.

Еще меня немного смутило крупное поражение от «Баварии» со счетом 1:6. Как можно было так проиграть первую игру? Не представляю, как они будут играть против «Реала» сегодня и что они преподнесут. Может быть, там половина основы не играла? Думаю, что можно будет прогнозировать легкую победу мадридцев», — приводит «Газета.Ru» слова Мостового.

Матч «Реал» — «Айнтрахт» состоится сегодня, 10 августа в Хельсинки (Финляндия). Начало — в 22.00 (мск).