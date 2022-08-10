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Мостовой считает «Реал» безоговорочным фаворитом матча против «Айнтрахта» за Суперкубок УЕФА

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает «Реал» безоговорочным фаворитом матча за Суперкубок УЕФА против «Айнтрахта».

«Я думаю, что здесь много говорить не придется. «Реал» был, есть и будет фаворитом. Другое дело, что финал любого турнира — это всего одна игра, 90 минут; за которые может произойти все что угодно. Немецкой команде терять нечего — ясно, что она сильно уступает «Реалу», но какие-то шансики может иметь.
Еще меня немного смутило крупное поражение от «Баварии» со счетом 1:6. Как можно было так проиграть первую игру? Не представляю, как они будут играть против «Реала» сегодня и что они преподнесут. Может быть, там половина основы не играла? Думаю, что можно будет прогнозировать легкую победу мадридцев», — приводит «Газета.Ru» слова Мостового.

Матч «Реал» — «Айнтрахт» состоится сегодня, 10 августа в Хельсинки (Финляндия). Начало — в 22.00 (мск).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/08/10/18299780.shtml
Александр Мостовой
Футбол
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Реал
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