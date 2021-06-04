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Матч за Суперкубок УЕФА пройдет 11 августа в Белфасте

16:44
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Матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом» состоится 11 августа, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Встреча состоится на стадионе «Виндзор Парк» в Белфасте (Северная Ирландия).

«Челси» является победителем Лиги чемпионов по итогам сезона-2020/21, «Вильярреал» выиграл Лигу Европы в минувшем сезоне.

Действующим обладателем Суперкубка УЕФА является «Бавария».

Дополнительная информация:

https://www.chelseafc.com/en/news/2021/06/04/super-cup-venue-confirmed

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