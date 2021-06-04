Матч за Суперкубок УЕФА пройдет 11 августа в Белфасте
16:44
Матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом» состоится 11 августа, сообщает официальный сайт лондонского клуба.
Встреча состоится на стадионе «Виндзор Парк» в Белфасте (Северная Ирландия).
Super Cup venue confirmed. ??— Champions of Europe ? (@ChelseaFC) June 4, 2021
«Челси» является победителем Лиги чемпионов по итогам сезона-2020/21, «Вильярреал» выиграл Лигу Европы в минувшем сезоне.
Действующим обладателем Суперкубка УЕФА является «Бавария».
Дополнительная информация:
https://www.chelseafc.com/en/news/2021/06/04/super-cup-venue-confirmed
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