Интервью с чиновником.

Сперва мэр Казани Ильсур Метшин поделился с «СЭ» впечатлениями от матча Бельгия — Россия, который он смотрел с трибун стадиона в Санкт-Петербурге.

— Не удалось реализовать вначале пару моментов, не повезло, — сказал он. — Переволновались. Пропустили необязательные голы. Надеемся, что со сборной Финляндии сделаем выводы и обязательно победим.

— Пишут, что Андрей Семенов и Антон Шунин — это не уровень сборной.

— Такое всегда было, а если бы выиграли, сказали бы, что Шунин и все остальные — это классные приобретения и новые имена. Обидно, что проиграли, но верим в команду. Хотелось бы старт получше, конечно. Уверенности не хватало ребятам. Надо быть позлее.

— Вам не кажется, что после ЧМ ожидания у людей завышены?

— Люди склонны верить в лучшее, и это прекрасно. Это нормально, ожидания всегда должны быть завышены.

— «Рубин» сделал крутой рывок в прошедшем сезоне...

— Счастливы, что большой футбол вернулся в Казань. Мы в ожидании еврокубков. Конечно же, очень угадали с тренером: Леонид Викторович прошел через огонь, воду и медные трубы, через Европу, через Голландию приехал к нам в золотом возрасте. У него сейчас есть и успехи, и горькие моменты, которые собираются воедино и дают ему необходимый опыт. Все сложилось, чтобы «Рубин» опять заявил о себе и в РПЛ, и за ее пределами.

— Как относитесь к его медийности?

— Красава! Только приветствуем это во всех отношениях. Такой и должен быть футбольный тренер, он должен зажигать. «Рубин» — большая футбольная семья, которая должна жить и за пределами поля. Слуцкий — современный специалист, впитавший в себя все самое лучшее мирового футбола. Лучший тренер России на сегодня.

— Что думаете про скорый отъезд Хвичи Кварацхелии?

— Безусловно, это потеря для команды. Но нет ни одного клуба, который бы не покидали выдающиеся футболисты. Желаем ему так же ярко заиграть в Европе, но на его месте я бы не торопился с отъездом.

— «Рубин» позиционирует себя как клуб, который берет молодых, выращивает их и продает. Но с такой политикой сложно претендовать на первое место.

— Отпуская самых лучших игроков, чемпионом не станешь. Но на сегодняшний день давайте радоваться тому, что мы в четверке и в Лиге конференций, что мы вернулись в топ РПЛ.

— Стоит ли «Рубину» рассчитывать на увеличение бюджета?

— Будет зависеть от игры. И от новых акционеров после слияния компании «СИБУР». Надеемся, что синергия объединения послужит большим плюсом в том числе и для «Рубина».

— Что думаете про соперничество «Рубина» с «Ак Барсом»? Это полезно?

— Во-первых, медийную службу в «Ак Барсе» возглавляют люди, которые недавно работали в «Рубине». Никакого соперничества нет, может быть, вам так кажется со стороны, но внутри это одна семья. Два столичных клуба, которые разделяют ценности республики. Болельщики любят и одних и других. Как мэр города говорю, что нет никакого деления, мы очень гордимся нашими клубами и одинаково за них переживаем.

— Скоро Казань проведет матч за Суперкубок УЕФА.

— Да, в 2023 году. Несмотря на то что я на костылях, приехал в том числе и по приглашению руководства УЕФА. Совместил приятное с полезным. Обсудим подготовку к этому знаменательному матчу.

— Может ли к 2023 году все вернуться к нормальному ритму, без ковидных ограничений?

— Мы никогда уже не вернемся к тому, что было раньше. Надо научиться жить и работать в этих условиях, в том числе смотреть футбол и проводить большие спортивные мероприятия.

— А из-за чего вы на костылях?

— Футбол, спортивная травма. Порвал ахилл.