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«Челси» — «Вильярреал»: Карасев показал желтую карточку Тухелю

22:46
11 августа. Белфаст. «Челси» — «Вильярреал». Сергей Карасев показывает желтую карточку Томасу Тухелю. Фото AFP
11 августа. Белфаст. «Челси» — «Вильярреал». Сергей Карасев показывает желтую карточку Томасу Тухелю. Фото AFP
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Российский арбитр Сергей Карасев показал желтую карточку главному тренеру «Челси» Томасу Тухелю на 45+1-й минуте матча за Суперкубок УЕФА-2021 против «Вильярреала».

47-летний немецкий специалист сильно выражал возмущения по поводу того, что Карасев ранее наказал предупреждением защитника «Челси» Антонио Рюдигера за фол рядом с штрафной площадью лондонцев. После этого российский судья подошел к Тухелю и показал ему желтую карточку.

В первом тайме единственный гол забил полузащитник «Челси» Хаким Зиеш на 27-й минуте встречи.

Матч «Челси» — «Вильярреал» проходит в Белфасте (Северная Ирландия) на стадионе «Уиндзор Парк».

Челси — Вильярреал

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Сергей Баюшкин все материалы автора

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Материалы сюжета: Суперкубок УЕФА 2021 «Челси» — «Вильярреал»: дата и результат матча, судья Сергей Карасев, новости и обзоры