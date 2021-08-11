Российский арбитр Сергей Карасев показал желтую карточку главному тренеру «Челси» Томасу Тухелю на 45+1-й минуте матча за Суперкубок УЕФА-2021 против «Вильярреала».

47-летний немецкий специалист сильно выражал возмущения по поводу того, что Карасев ранее наказал предупреждением защитника «Челси» Антонио Рюдигера за фол рядом с штрафной площадью лондонцев. После этого российский судья подошел к Тухелю и показал ему желтую карточку.

В первом тайме единственный гол забил полузащитник «Челси» Хаким Зиеш на 27-й минуте встречи.

Матч «Челси» — «Вильярреал» проходит в Белфасте (Северная Ирландия) на стадионе «Уиндзор Парк».