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Тело футболиста «Хатайспора» Атсу нашли под завалами. Он собирался улететь из Турции за несколько часов до землетрясения

Отдел футбола «СЭ»
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Кристиан Атсу.
Фото Global Look Press
Кристиан Атсу.
Фото Global Look Press
Кристиан Атсу.
Фото Global Look Press
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Поиски Кристиана продолжались 11 дней.

Почти две недели весь мир следит за последствиями кошмарного землетрясения, случившегося на территории Турции и Сирии 6 февраля. По последним данным, катаклизм повлек за собой смерть по меньшей мере 39600 людей, и это только последние подтвержденные данные, разбор завалов продолжается.

Одним из центральных сюжетов, касавшихся футбола, стала история Кристиана Атсу. 31-летний полузащитник из Ганы играл за клуб чемпионата Турции «Хатайспор», находящийся в провинции Хатай, одной из самых пострадавших из-за землетрясения. С 6 февраля он перестал выходить на связь. К сожалению, недавно подтвердились худшие опасения — тело Атсу нашли под завалами.

Кристиан Атсу. Фото Global Look Press
Кристиан Атсу.
Фото Global Look Press

Смерть Атсу подтвердили агент и клуб, ранее появлялась информация, что футболиста нашли живым

Уже 6 февраля, в день первых и самых мощных толчков, ИА REGNUM со ссылкой на издание Fanatik сообщил, что Кристиан Атсу, а также спортивный директор «Хатайспора» Танер Савут пропали и не выходят на связь. Тем же вечером издание A Bola сообщило, что Атсу нашли живым под обломками здания, сообщались даже подробности — якобы у него затруднено дыхание и повреждена нога. К утру «Хатайспор» опроверг эту новость — почетный президент клуба Лутфа Савас заявил, что поиски продолжаются.

В тот же день, 7 февраля, менеджер «Хатайспора» Мустафа Озат сообщил, что Атсу таки нашли живым: «Кристиан Атсу был найден с травмами. Наш спортивный директор Танер Савут, к сожалению, все еще находится под завалами. Хатай очень пострадал. Мы приближаемся к концу самых опасных часов», — говорил он изданию Millyet. И снова информация оказалась недостоверной — позже Озат опроверг сам себя.

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«У нас была встреча с президентом «Хатайспора» по поводу Кристиана Атсу, — пояснял президент Федерации футбола Турции Мехмет Бююкекши. — Он сказал, что из-под завалов был спасен темнокожий человек, однако он не знает, был ли этим человеком Атсу».

Судьба Кристиана стала известна лишь 18 февраля. «Кристиан Атсу найден. К сожалению, он скончался», — написал в соцсети его агент Мурат Узунмехмет. Чуть позже информацию подтвердил «Хатайспор», опубликовав официальное заявление: «Выражаем свои соболезнования. Тело нашего футболиста Кристиана Атсу, погибшего под завалами, уже на пути к отправке в его родной город в Гане. Мы не забудем тебя, Атсу. Пусть земля тебе будет пухом, прекрасный человек. Нет слов, чтобы описать нашу печаль. Покойся с миром».

Также соболезнования в своих официальных аккаунтах выразили «Порту», «Челси», «Витесс», «Эвертон», «Ньюкасл» и другие клубы, за которые Атсу выступал до этого.

Кристиана Атсу. Фото Global Look Press
Кристиан Атсу. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Атсу ездил на чемпионат мира и признавался лучшим в Африке

О карьере и жизни Кристиана Атсу в «СЭ» уже выходил материал. Правда, в тот момент, когда после слов менеджера «Хатайспора» о нахождении футболиста живым, казалось, что самое страшное уже позади.

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Если вкратце, Атсу родился в бедной многодетной семье в Гане. Постигал футбольную науку Кристиан в «Фейеноорд Феттех», дочерней команде знаменитого клуба из Нидерландов. В 17 лет скоростной техничный вингер попал в «Порту», в 21 дебютировал за сборную, а в 22 перешел в «Челси». Правда, за первую команду лондонцев не провел ни одного официального матча, четыре года катаясь по арендам. Лучше получалось на международном уровне — Атсу в составе сборной Ганы съездил на чемпионат мира-2014, а в 2015-м его признали лучшим игроком Кубка Африки.

В 2017-м Атсу перешел в «Ньюкасл», но и тут не смог закрепиться на первых ролях, спустя два года перебрался в клуб «Аль-Раед» из Саудовской Аравии, а в сентябре 2022-го подписал контракт с «Хатайспором».

Дебютный гол за новую команду Кристиан забил 5 февраля, менее чем за сутки до землетрясения. И тут всплыла драматичная подробность, о которой рассказал административный менеджер «Хатайспора» Фатих Илек. По его словам, Атсу просил отпустить его в другую команду и имел несколько предложений в зимнее трансферное окно. Регулярной игровой практики у него не было, потому тренер не возражал против трансфера. Но 5 февраля Атсу забил победный гол со штрафного на последних минутах матча с «Касымпашой».

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Кристиан был так рад первому мячу в Турции, что решил отменить забронированный вечерний рейс во Францию, где он собирался увидеться с семьей, и решил отпраздновать с партнерами свой успех. Атсу хотел улететь из Турции 6 февраля, но в четыре часа утра по местному времени произошло землетрясение.

Пока что так и не нашли пропавшего вместе с Атсу спортивного директора «Хатайспора» Хамета Савута. О его судьбе по-прежнему ничего не известно.

Футбол
Кристиан Атсу
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