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Сегодня, 18:45

Землетрясение в Турции и Сирии: страшные последствия стихийного бедствия

Отдел фото «СЭ»
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Спасатели продолжают поиски живых людей под обломками.
Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
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Разрушительная природная катастрофа унесла жизни множества людей.

В ночь на понедельник на юго-востоке Турции произошло сильнейшее с 1939 года землетрясение магнитудой 7,8 балла. Эпицентр находился в 37 километрах от города Газиантеп, а подземные толчки чувствовались в Ливане, Ираке, Кипре и Израиле. На данный момент эта трагедия унесла жизни уже более двух тысяч человек, более пяти тысяч получили ранения, многие остаются под завалами.

Последствия землетрясения в&nbsp;Турции. В Турции страшное землетрясение. Как это коснется российских клубов, которые проводят там сборы?

Первые толчки начались в 4.17 утра по местному времени, после чего были зафиксированы три землетрясения магнитудой от 6,4 до 6,6 балла и большое количество афтершоков. Очаг залегал на глубине около десяти километров в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш. Сразу в нескольких регионах был объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки продолжились и днем, сильные колебания земной поверхности ощущались во многих районах Турции и Сирии.

Под обломками погребены сотни людей. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Автомобили под завалами обрушенных зданий. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Многие люди остаются под завалами зданий. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

В результате стихийного бедствия пострадало несколько провинций Турции, сотни зданий было разрушено, а под их обломками все еще остаются люди. Последствия затронули и инфраструктуру городов: серьезный ущерб нанесен линиям электропередач, газопроводам, из-за серьезных повреждений взлетно-посадочной полосы закрыт аэропорт в городе Антакья. Повреждения получили административные здания и объекты культурного наследия. В пострадавшие районы были направлены спасатели, а многие страны объявили о готовности помочь в ликвидации последствий трагедии.

Многие дома разрушены полностью. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Завалы расчищают при помощи спецтехники. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Некоторые дома под угрозой обрушения. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Эта катастрофа стала крупнейшей в Турции за последние почти сто лет. В прошлый раз землетрясение амплитудой 7,9 балла произошло в Эрзинджане в 1939 году и унесло жизни более 33 тысяч человек.

Многие люди помогают искать живых под завалами. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Некоторые здания получили повреждения и остаются в аварийном состоянии. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Разрушенная мечеть. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Землетрясение также затронуло северную часть Сирии, где погибло более 400 человек и более тысячи получили ранения. В районе наибольших разрушений остановлено железнодорожное сообщение.

Спасательные операции не прекращаются ни на минуту. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Под обломками зданий погибли сотни людей. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Искать живых под завалами помогают обычные люди. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
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