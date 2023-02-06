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Сегодня, 17:25

В Турции страшное землетрясение. Как это коснется российских клубов, которые проводят там сборы?

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Последствия землетрясения в Турции.
Фото Global Look Press
Волкан Демирель.
Фото Соцсети
Последствия землетрясения в Турции.
Фото Global Look Press
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В стране приостановили все спортивные мероприятия.

Из-за землетрясения магнитудой 7,8 балла, произошедшего сегодня на юго-востоке Турции и ставшего сильнейшим на территории страны с 1939 года, отменены матчи национального чемпионата Турции по футболу, соревнования по волейболу, гандболу и другим видам спорта. По официальным данным, число погибших уже превысило отметку в тысячу человек, ранено более 7 тысяч.

«СЭ» рассказывает, затронет ли ситуация российские команды, которые проводят зимние сборы в Турции.

Последствия землетрясения в&nbsp;Турции. Все спортивные мероприятия в Турции приостановлены из-за землетрясения

Все клубы из России базируются в Анталье — вдали от очагов

Землетрясения магнитудой 7,6 балла произошло в Турции с эпицентром возле города Газиантеп. Это примерно в 700 км от Антальи, где базируются российские клубы.

В Белеке сборы проводят ЦСКА, «Динамо», «Крылья Советов», «Оренбург», «Химки», «Нижний Новгород», «Торпедо», а также несколько команд первой лиги.

В этом районе последствий землетрясения не ощущается. Об этом сообщила пресс-служба ЦСКА.

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в интервью «СЭ» добавил: никакой опасности для футболистов в данный момент нет.

«Угрозы проведения сборов нет, все хорошо. Толчки произошли в другой части Турции. Это никак не коснулось той части, где сейчас находится команда. Знаю, что ночью был сильный ветер, но никаких толчков не было. До нас не дошло. Будем надеяться, что в нашем месте ничего не произойдет».

Представители «СКА-Хабаровска» добавили, что незначительные толчки все-таки ощущались в Анталье: «Примерно в 4.20 утра некоторые футболисты и персонал проснулись от движения кроватей и предметов в номерах гостиницы».

Клуб выложил видео с трясущейся люстрой в отеле.

Можно ли проводить товарищеские матчи? Что с Оздоевым и Кудряшовым?

Помимо приостановки чемпионата Турции на неопределенный срок, из-за серьезных разрушений и большого числа жертв в стране объявлен самый высокий уровень тревоги, который предусматривает международную помощь.

Запрет пока не распространяется на товарищеские матчи в Белеке: сегодня утром «Динамо» сыграло с «Енисеем» (4:1), «СКА-Хабаровск» вечером готовится к матчу с КАМАЗом. Ограничений от властей они, судя по всему, не получали.

Погибший футболист. В Турции под завалами погиб вратарь футбольной команды

А что с нашими легионерами?

Магомед Оздоев 4 февраля отыграл 90 минут в матче против «Анкарагюджю» в Анкаре. Владелец «Фатих Карагюмрюк» Сулейман Хурма в разговоре с «СЭ» рассказал о сегодняшней ситуации: «Со всей командой все в порядке. Чемпионат отложен на одну неделю, так как у двух городов есть проблемы. Чемпионат продолжится».

Что касается Кудряшова, то он не играет за «Антальяспор» с середины января из-за травмы. В конце января он покинул расположение клуба, чтобы перенести операцию.

Последствия землетрясения в Турции. Фото Global Look Press
Последствия землетрясения в Турции.
Фото Global Look Press

Под завалами погиб вратарь «Ени Малатьяспор», в городе Хатай на связь не выходит экс-игрок «Челси»

Одной из жертв землетрясений в Турции стал вратарь турецкого клуба второй лиги «Ени Малатьяспор» Эйюп Тюркаслан. Он погиб под завалами одного из разрушенных домов.

Серьезные повреждения произошли и в городе Хатай на границе с Сирией. Там было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,4-7,8 балла — что привело к взрыву на газопроводе. Под завалами оказались местные женская и мужская волейбольные команды.

В соседнем городе Кахраманмараш под завалы угодили 30-40 борцов.

По сообщениям турецких СМИ, на связь не выходит ганский футболист «Хатайспор» Кристиан Атсу, ранее игравший за «Челси», «Эвертон» и «Ньюкасл».

Легенда турецкого футбола Волкан Демирель, который возглавляет клуб «Хатайспор», в соцсетях призвал о помощи и не смог сдержать слез.

Волкан Демирель. Фото Соцсети
Волкан Демирель.
Фото Соцсети

«В Хатае гибнут люди, дела очень плохи. Помогите, мы потеряли связь со многими близкими и не справляемся своими силами. Такая ситуация не только в Хатае, но и в близлежащих провинциях. Пожалуйста, помогите ради Аллаха!» — сказал Волкан.

На момент публикации материала, по данным властей, число погибших из-за землетрясения в Турции возросло до 1121 человека. В стране обрушилось 2824 здания, а пострадавших продолжают доставать из-под завалов.

Магомед Оздоев
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
9
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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