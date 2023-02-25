Каким футболистом был Эрдоган: зарабатывал 100 долларов за победу и был близок к трансферу в «Фенербахче»

Теперь у президента Турции свой клуб и тотальный контроль над фанатами.

Реджеп Тайип Эрдоган — один из самых влиятельных людей в истории турецкого футбола. Президент Турции неофициально управляет клубом «Истанбул Башакшехир» и контролирует фанатов. А в юности мог построить большую карьеру.

«Какой футбол, когда нужно учиться и зарабатывать?»

Эрдоган рос в небогатой семье капитана турецкой береговой охраны в городе Риза. Отец еженедельно давал на карманные расходы около 2,5 лиры (примерно 8 рублей) — мизерные средства, которые Реджеп умело приумножал. Мальчик покупал и перепродавал открытки и бутылки с водой, готовил хлебную выпечку в опасных районах и торговал арбузами.

Параллельно Эрдоган учился и играл в футбол, который быстро стал главным увлечением ребенка. Он думал о футболе днем и ночью, но отец был против. Эрдоган-старший считал, что мальчик бессмысленно тратит время: «Какой футбол, когда нужно учиться и зарабатывать деньги?» Только уговоры тренеров повлияли на главу семейства — они уверяли: у ребенка огромный талант.

«Моя мать никогда не ругалась из-за футбола, — говорил Эрдоган в интервью каналу NTVSpor. — Она стирала и гладила мою игровую футболку. Однако я с трудом мог убедить отца. Он всегда говорил, что мне нужно учиться».

В 15 лет Эрдоган стал игроком любительского фарм-клуба стамбульской «Касымпаши». Одноклубники прозвали его «Учитель» — за обучение Корану (мальчик занимался в религиозной школе).

Поначалу Эрдоган играл в нападении, но со временем переместился на позицию опорника. За каждую победу будущему президенту Турции платили солидные премиальные — чуть больше 100 долларов.

В свободное время юноша отвечал за инвентарь на тренировках основной команды.

К 27 годам он успел поиграть за любительские клубы «Камиалты» и «ИЕТТ Спор», в составе которых завоевал пять титулов. В 1980-х Эрдоган завершил карьеру и сконцентрировался на политике, но окончательно из футбола не ушел.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Хотел контролировать «Фенербахче»

В 1994 году Эрдоган признался, что в молодости был близок к переходу в «Фенербахче», но трансфер сорвался из-за ухода тренера Томислава Калоперовича. В Турции ходили слухи, что Эрдоган выдумал этот факт, чтобы расположить к себе фанатов «Фенера» и получить дополнительные голоса на выборах премьер-министра.

К слову, после победы он снова попытался зайти в «Фенербахче». Но уже не сам, а через третьих лиц: Эрдоган планировал взять клуб под личный контроль, поставив на пост председателя правления своего человека. Но попытка провалилась, когда о задумке стало известно общественности.

Несмотря на неудачу, футбол всегда оставался главным увлечением политика. 68-летний президент Турции до сих пор принимает участие в выставочных матчах. Под его руководством также запускалась программа строительства спортивных сооружений по всей стране. А турецкий футбол претерпел революционные изменения.

За последние 15 лет произошла коммерциализация на всех уровнях: в названиях стадиона, рекламе и спонсорах, чьи бренды располагаются над номерами игроков, а не под ними (у некоторых команд).

Форвард «Галатасарая» Мауро Икарди празднует забитый гол. Фото Global Look Press

А когда лига увязла в экономическом кризисе (телеконтракт, державший на плаву многие команды, сократился с 500 миллионов долларов за сезон до 370 миллионов), именно государство спасало турецкие топ-клубы от банкротства.

Политпроект и контроль фанатов

История с «Фенербахче» и планами создать подконтрольный клуб президента получила продолжение. В 2014 году «Истанбул Бюйюкшехир Беледиеспор» стал представлять провинцию Стамбула Башакшехир и был переименован. Президентом клуба стал приближенный к Эрдогану Гексель Гюмюшдаг. Он является супругом племянницы главы Турции и членом правящей Партии справедливости.

Форма «Истанбула» стала сине-оранжевой (цвета партии). Клуб получил неплохой трансферный бюджет и подписывал известных футболистов: Робиньо, Мартина Шкртела, Гаэля Клиши, Демба Ба, Федора Кудряшова и Арду Турана.

Весной 2018 года Туран женился на дочери Эрдогана — Аслихан Доган. Глава государства лично присутствовал на свадьбе.

Футболисты «Истанбул Башакшехир». Фото Global Look Press

Спонсоры «Истанбула», конечно, тоже связаны с правительством. Например, генеральным партнером выступает центр медицинских услуг «Медиполь». Основателем этой компании является министр здравоохранения Турции и врач семьи Эрдогана — Фахреттин Коджа. Другой спонсор «Истанбула» — флагманский перевозчик Турции Turkish Airlines. При этом в клубе любые связи с властями отрицают.

После смены власти и финансовых влияний «Истанбул» дважды завоевал серебро, а в сезоне-2019/20 впервые в истории стал чемпионом.

Единственное, что не изменилось, — аудиторный интерес. Средняя посещаемость матчей «Истанбула» в текущем сезоне, как и раньше, остается одной из самых низких в турецкой суперлиге — в среднем на играх присутствуют 2 399 человек. Для сравнения: аудитория «Галатасарая» составляет 44 519 человек, а бывшего клуба Артема Дзюбы «Аданы Демирспор» — 18 112 человек.

Финальным штрихом ангажированности «Истанбула» к власти стало отношение болельщиков к Fan ID, который ввели после волнений на площади Таксим в Стамбуле в 2013 году.

Протест турков против сноса Гези парка в Стамбуле в 2013 году. Фото Global Look Press

Тогда правительство приняло решение о сносе парка Гези и строительстве на его месте торгового центра с парковками. Жители выступили против и разместили лагерь на улице. В результате мирного протеста полиция ликвидировала все палатки, а несколько граждан были госпитализированы. Парк закрыли, и казалось, что все кончено. В этот момент на улицы Стамбула и других городов Турции вышли сотни людей, а потом и десятки тысяч.

Неожиданно протесты поддержала фанатская группировка «Бешикташа» — «Чарши». Тысячи людей в черных майках и шарфах прошлись по центральным улицам Стамбула и прибыли на площадь Таксим. А дальше случилось уникальное событие: злейшие враги «Бешикташа» из «Фенербахче» и «Галатасарая» тоже вышли на улицы. Ничего подобного ранее не происходило.

Таким образом, фанаты трех сильнейших клубов Турции выступили против правительства Эрдогана. После нескольких месяцев противостояний власти поменяли свое решение и оставили парк нетронутым.

А основное внимание переключили на активных болельщиков, создав цифровой инструмент для допуска на стадионы. Конечно, безопасность на аренах Турции оставляла вопросы, но именно инцидент в парке Гези стал поворотным механизмом для установления контроля над футбольной аудиторией.

Пока фанаты «Бешикташа», «Фенербахче» и «Галатасарая» выражали массовый протест из-за введения карт болельщиков, поклонники «Истанбула» оказались единственными, кто отреагировал нейтрально.