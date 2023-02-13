Как землетрясение в Турции отразилось на футболе в стране. Атсу остается под завалами, клубы снимаются с чемпионата

Футбольный мир помогает жертвам трагедии.

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла. Это самое мощное землетрясение в истории страны за последние 80 лет, которое чудовищным образом отразилось на жителях и инфраструктуре городов, находящихся на юге страны, а также в регионах соседней Сирии. По последним данным, землетрясение унесло жизни более 30 тысяч жителей Турции и 4,5 тысячи граждан Сирии. Трагедия отразилась и на футболе — некоторые члены команд остаются под завалами, а клубы снимаются с чемпионата. Ниже — самые свежие новости с мест событий, а также рассказ о том, как футбольный мир помогает жертвам катастрофы.

Два клуба снялись с чемпионата Турции

Два турецких клуба суперлиги из регионов, больше всех пострадавших от землетрясения, объявили о снятии с чемпионата. «Хатайспор» из города Хатай выпустил заявление с этим решением еще 9 февраля. Футболисты Бурак Оксюз, Бертуг Йылдырым и Керим Алыджи, а также члены тренерского штаба Экрем Экшиоглу и Осман Атеш были спасены из-под завалов. А вот информация о спасении полузащитника Кристиана Атсу оказалась ложной — он, как и спортивный директор Танер Савут, все еще остаются под завалами. В составе «Хатайспора» выступают бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш и экс-футболист «Краснодара» Огнен Враньеш. К счастью, оба не пострадали.

Футболисты «Хатайспора». ФК «Хатайспор»

«У нас была встреча с президентом «Хатайспора» по поводу Кристиана Атсу, — говорил 8 февраля президент Федерации футбола Турции Мехмет Бююкекши. — Он сказал, что из-под завалов был спасен темнокожий человек, однако он не знает, был ли этим человеком Атсу. «Хатайспор» прислал нам письмо, в котором сообщил, что клуб не будет участвовать в оставшихся матчах этого сезона».

12 февраля вслед за «Хатайспором» с чемпионата снялся «Газиантеп», еще один клуб, базирующийся на юге Турции (эпицентр землетрясения произошел как раз рядом с городом Газиантеп). Пострадавших среди игроков и сотрудников клуба нет, но в связи с разрушениями в городе продолжать проводить матчи не представляется возможным.

«Хочу сказать, что сезон для нас закончился. Больше нашего клуба не будет, и сезон для нас подошел к концу», — заявил полузащитник Александр Меркель, который в свое время мог быть заигран за сборную России.

«В нынешних сложных обстоятельствах нашему клубу не представляется возможным продолжать спортивную деятельность. В соответствии с решением, принятым нашим советом директоров, футбольный клуб «Газиантеп» решил отказаться от участия в соревнованиях суперлиги и Кубка Зираат Турции в сезоне 2022-2023 годов. Мы верим, что наш город и наша страна как можно скорее залечат раны, нанесенные катастрофой землетрясения, и благодарим за поддержку всех, кто рядом с нами», — говорится в заявлении клуба.

Таким образом, турецкая суперлига сократилась до 17 команд. Лига уже выпустила заявление, в котором говорится, что в оставшихся матчах «Хатайспору» и «Газиантепу» будут засчитаны технические поражения со счетом 0:3, однако оба сохранят свои места в высшем дивизионе на следующий сезон. Также оба клуба получат финансовую поддержку от федерации и других клубов страны.

Под завалами в городе Малатья найдены тела Мехди Сейидави, Мухаммед Риза Мирахмеди и Хамид Матруди — футболистов, выступавших за паралимпийскую сборную Ирана. Их тела отправлены на родину.

Турецкие спасатели расчищают завалы в Газиантепе. Фото Global Look Press

Как футбольный мир помогает жертвам землетрясения

Многие спортивные ассоциации и футболисты не остались в стороне и оказывают помощь пострадавшим от землетрясения. УЕФА направил 150 тысяч евро Федерации футбола Турции, а Детский фонд организации — еще 50 тысяч неправительственным организациям Bonyan и Tiafi, которые помогают жертвам трагедии на территории Турции и Сирии. Также УЕФА в ближайшее время огласит детали специальных мероприятий по сбору средств во время последней недели проведения Лиги чемпионов этого сезона. Проходить они будут в Стамбуле, где состоится финал турнира.

«УЕФА делает это первоначальное пожертвование в качестве реакции для немедленной гуманитарной помощи после этой трагедии, — заявил президент УЕФА Александер Чеферин. — Хочу поблагодарить наши ассоциации за их быструю реакцию и поддержку».

АПЛ сообщила, что пожертвует один миллион фунтов жертвам землетрясения в Турции и Сирии. Пожертвование будет сделано в Комитет по чрезвычайным ситуациям. Также все матчи прошедшего тура начинались с минуты молчания, а футболисты вышли на поле в траурных повязках.

Оказывают помощь и клубы испанской ла лиги. Многие поддержали инициативу работающего в стране агента турецкого происхождения Байрама Тутумлу, который организовал акцию для помощи жертвам землетрясения. В частности, «Реал» пожертвовал более 20 тысяч предметов одежды, среди которых тысячи футболок, маек, курток, носков и толстовок, а также сотни брюк, плащей, пальто и спортивных костюмов. Мадридцы, так же как и «Барселона», «Атлетико», «Эспаньол», «Севилья», «Хетафе», «Бетис» и «Реал Сосьедед», оказали и финансовую помощь.

Лионель Месси пожертвовал футболку с автографом для аукциона в помощь пострадавшим, а также перевел в благотворительный фонд 3,5 миллиона евро.

«Очень грустные дни для тысяч детей и семей, пострадавших от разрушительных землетрясений в Турции и Сирии. Мое сердце сочувствует им», — написал аргентинец в соцсетях, разместив ссылку на сайт, где любой может сделать пожертвование.

Турецкий защитник «Аталанты» Мерих Демирал выставил на аукцион футболки с автографами Криштиану Роналду, Пауло Дибалы и Леонардо Бонуччи. Вырученные средства (около 250 тысяч евро) также ушли на помощь пострадавшим.