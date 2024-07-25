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Сегодня, 12:39

Стало известно, каким было финальное предложение «Галатасарая» по Венделу

Микеле Антонов
Корреспондент
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Вендел.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», во вторник, 23 июля, «Галатасарай» сделал финальное предложение «Зениту» по покупке бразильского полузащитника Вендела в размере 20 миллионов евро с бонусами. Эта сумма не устроила российский клуб. После «Галатасарай» вышел из переговоров.

Ранее журналист Руди Галетти сообщил, что «Галатасарай» решил прекратить переговоры с «Зенитом» по трансферу полузащитника Вендела.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошедшем сезоне он провел за сине-бело-голубых 35 матчей, забил 4 гола и сделал 10 результативных передач. 13 июля футболист отличился забитым мячом и двумя голевыми передачами в матче против «Краснодара» (4:2) в Суперкубке России.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Галатасарай
ФК Зенит
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1
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2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
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 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
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