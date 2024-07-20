Источник: «Галатасарай» подпишет контракт с Венделом на 5 лет
Полузащитник «Зенита» Вендел близок к переходу в «Галатасарай», сообщает турецкий журналист Халук Юрекли.
По информации источника, 26-летний бразилец подпишет контракт на 5 лет, по которому он будет зарабатывать по 4 миллиона евро за сезон. Стороны находятся в финальной стадии переговоров.
Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошедшем сезоне он провел за сине-бело-голубых 35 матчей, забил 4 гола и сделал 10 результативных передач. 13 июля бразилец отличился забитым мячом и двумя голевыми передачами в матче против «Краснодара» (4:2) в Суперкубке России.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 20 миллионов евро. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
|0
|0
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|0-0
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6
|ЦСКА
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|0
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|0
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|0
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7
|Ростов
|0
|0
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|0
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|0
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0-0
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11
|Факел
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|0
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0-0
|0
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14
|Химки
|0
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|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|0-0
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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