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Сегодня, 09:23

«Ливерпуль» интересуется Йылмазом. На игрока также претендует «Зенит»

Сергей Разин
корреспондент
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Вингер «Галатасарая» Барыш Йылмаз может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 24-летним турком интересуется «Ливерпуль». Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить «Галатасараю» 30 миллионов евро за Йылмаза.

В минувшем сезоне Йылмаз провел 55 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 12 результативных передач. На Евро-2024 игрок провел пять игр и не отметился результативными действиями.

ФК Галатасарай
ФК Ливерпуль
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 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
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 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
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17.08 14:30
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Арсенал – Вулверхэмптон
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