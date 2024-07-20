«Ливерпуль» интересуется Йылмазом. На игрока также претендует «Зенит»

Вингер «Галатасарая» Барыш Йылмаз может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 24-летним турком интересуется «Ливерпуль». Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить «Галатасараю» 30 миллионов евро за Йылмаза.

В минувшем сезоне Йылмаз провел 55 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 12 результативных передач. На Евро-2024 игрок провел пять игр и не отметился результативными действиями.