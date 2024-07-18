Ajansspor: «Зенит» согласовал с «Галатасараем» контракт Вендела
«Зенит» договорился с «Галатасараем» о продаже полузащитника Вендела, сообщает Ajansspor. Контракт между клубами согласован.
Ранее сообщалось, что 26-летний бразилец может уйти в «Галатасарай» в случае перехода в питерскую команду полузащитника «Торино» Ивана Илича.
Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро. Полузащитник выступает за «Зенит» с 2020 года.
Источник: Ajansspor
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