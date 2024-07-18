Ajansspor: «Зенит» согласовал с «Галатасараем» контракт Вендела

«Зенит» договорился с «Галатасараем» о продаже полузащитника Вендела, сообщает Ajansspor. Контракт между клубами согласован.

Ранее сообщалось, что 26-летний бразилец может уйти в «Галатасарай» в случае перехода в питерскую команду полузащитника «Торино» Ивана Илича.

Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро. Полузащитник выступает за «Зенит» с 2020 года.