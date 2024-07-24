Источник: «Галатасарай» вышел из переговоров с «Зенитом» за Венделу

«Галатасарай» решил прекратить переговоры с «Зенитом» по трансферу полузащитника Вендела, сообщил в Twitter журналист Руди Галетти.

Стамбульский клуб получил отказ на свое последнее предложение по сумме трансфера, поэтому вышел из обсуждений, так как «Зенит» не захотел снижать цену.

Ранее СМИ сообщали, что 26-летний бразилец подпишет контракт на 5 лет, по которому он будет зарабатывать по 4 миллиона евро за сезон.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошедшем сезоне он провел за сине-бело-голубых 35 матчей, забил 4 гола и сделал 10 результативных передач. 13 июля футболист отличился забитым мячом и двумя голевыми передачами в матче против «Краснодара» (4:2) в Суперкубке России.