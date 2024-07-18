Малышев — о будущем Бабича: «У нас нет никакого желания отпускать его»
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию о возможном уходе защитника красно-белых Срджана Бабича в «Олимпиакос».
«Бабич важный игрок команды. Пока трансферное окно не закрылось, может произойти все что угодно. У нас нет никакого желания отпускать его. Рассчитываем на Бабича в этом сезоне. Я думаю, что он с командой», — сказал Малышев.
Бабич выступает за «Спартак» с августа 2023 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 3 гола в 24 матчах за красно-белых.
Контракт 28-летнего серба с московским клубом действует до конца июня 2026 года.
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Локомотив – Акрон
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
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|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
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|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
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|22.07
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Пари НН – Рубин
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