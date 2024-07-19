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Сегодня, 11:19

Источник: «Галатасарай» заплатит «Зениту» за Вендела 16 миллионов евро

Сергей Разин
корреспондент
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Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Зенита» Вендел близок к переходу в «Галатасарай», сообщает Fotomac.

По сведениям источника, турецкий клуб заплатит за трансфер 26-летнего бразильца 16 миллионов евро. «Галатасарай» должен объявить о переходе в эти выходные.

Ранее сообщалось, что на Вендела претендует «Барселона».

Вендел. «Зенит» не устраивает предложение «Галатасарая» по Венделу

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В сезоне-2023/24 он провел за сине-бело-голубых 35 матчей, забил 4 гола и сделал 10 результативных передач. 13 июля бразилец отличился забитым мячом и двумя голевыми передачами в матче против «Краснодара» (4:2) в Суперкубке России.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Галатасарай
ФК Зенит
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