Спортивный директор «Оренбурга: «Аренда Караташа? Все близко»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал «СЭ» информацию об аренде защитника «Галатасарая» Казымджана Караташа. Ранее об этом сообщал журналист Иван Карпов.

«Аренда Караташа? Возможно. Все близко», — сказал Андреев «СЭ».

Прошедший сезон 21-летний защитник провел в аренде за «Анкарагюджю». Всего в прошлом сезоне он провел 24 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,9 миллионов евро.