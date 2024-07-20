«Спартак» не интересуется Караташем из «Галатасарая»
Переход защитника «Галатасарая» Казымджана Караташа в «Спартак» не состоится, сообщает Metaratings.ru.
По сведениям источника, информация о скором переходе 21-летнего турка не соответствует действительности.
В минувшем сезоне Караташ был арендован «Анкарагюджю» во второй половине чемпионата. На его счету 24 матча и одна желтая карточка.
Источник: Metaratings
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Кр. Советов – Зенит
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