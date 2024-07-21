В «Галатасарае» подтвердили, что ведут переговоры по трансферу Вендела

Член правления турецкого «Галатасарая» Ибрагим Хатипоглу подтвердил информацию об интересе клуба к полузащитнику «Зенита» Венделу.

«Мы работаем над трансфером Вендела. «Зенит» не хочет отпускать своего лучшего игрока, но мы настаиваем на переходе. Никакого негатива в переговорах сейчас нет», — приводит слова Хатипоглу ASpor.

26-летний бразилец выступает за «Зенит» с 2020 года. В двух матчах текущего сезона Вендел забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 20 миллионов евро.