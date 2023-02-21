Спортивный директор «Хатайспора» погиб под завалами в Турции

Спортивный директор «Хатайспора» Танер Савут погиб под завалами в Турции, сообщает пресс-служба клуба.

«Мы испытываем глубокую боль в связи с потерей нашего спортивного директора Танера Савута. Выражаем соболезнования его семье и близким», — говорится в заявлении клуба.

18 февраля стало известно, что в результате землетрясения погиб полузащитник «Хатайспора» Кристиан Атсу.

Землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге Турции, затронув 10 провинций. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии.