Агент Оздоева: «Поступали предложения из других турецких клубов, из Эмиратов, но Магомеда не настроены отпускать»

Анзор Гаргаев, агент полузащитника турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, рассказал, что футболисту поступали более выгодные предложения от других клубов.

«Поступали предложения из других турецких клубов, из Эмиратов, но в «Фатихе» не настроены его отпускать — у него действующий контракт еще полтора года. Он сам настроен пока остаться здесь, ему нравится в этой команде, он является лидером, находится в гармонии с партнерами, тренерским штабом и руководством. У него гармония в быту и на поле.

Поэтому сейчас не было смысла переходить даже на более существенные деньги, которые ему предлагали. И он так считает, и со мной консультировался на этот счет — мы решили остаться. Нет методики распыления у нас», — приводит слова Гаргаева Metaratings.ru.

Оздоев выступает за «Фатих Карагюмрюк» с лета 2022 года. В составе турецкого клуба он провел 21 матч, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.