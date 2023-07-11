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Сегодня, 12:05

РИА «Новости»: «Бешикташ» отказался заключать спонсорскую сделку с «Газпромом» из-за УЕФА и ФИФА

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Газпром».
Фото Global Look Press

«Бешикташ» не стал заключать спонсорскую сделку с российской компанией «Газпром» из-за возможных юридических препятствий со стороны ФИФА и УЕФА, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Aksam.

Ранее информировалось, что «Газпром» заключит с «Бешикташем» спонсорский контракт на 60 миллионов евро.

По данным источника, турецкий клуб в итоге заключил сделку на три года с компанией Emirates. «Бешикташ» получит более 27 миллионов евро за размещение названия компании на стадионе, а также 5 миллионов за рекламу на футболках.

10 июля появилась информация, что российская компания намерена стать титульным спонсором хорватского клуба «Хайдук». «Газпром» планирует выделить для клуба из Сплита трансферный бюджет в размере 30 миллионов евро.

«Газпром» является многолетним спонсором «Зенита», а также сотрудничает с сербской «Црвеной Звездой».

Источник: РИА Новости
Футбол
ФК Бешикташ
УЕФА
ФИФА
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