Агент Оздоева: «ПАОК и «Фатих Карагюмрюк» продолжают переговоры по Магомеду»

Агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника «Фатих Карагюмрюка» Магомеда Оздоева рассказал о переговорах турецкого клуба с греческим ПАОКом относительно возможного трансфера игрока.

«Клубы продолжают переговоры по Магомеду. Они формулируют его личные и трансферные условия. Когда это состыкуется, и клубы придут к общему знаменателю, тогда это может перейти в финальную фазу», — сказал Гаргаев «СЭ».

Оздоев выступает за «Фатих Карагюмрюк» с июля 2022 года. В сезоне-2022/23 30-летний россиянин забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за турецкую команду.

Контракт Оздоева действует до конца июня 2024 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 2,2 миллиона евро.