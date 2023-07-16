«Фенербахче» договорился с «Динамо» Загреб о переходе вратаря Ливаковича за 9 миллионов евро

«Фенербахче» договорился о переходе вратаря «Динамо» Загреб Доминика Ливаковича, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сумма сделки составила 9 миллионов евро. 28-летний хорват уже согласовал условия личного контракта с турецким клубом.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед».

Ливакович выступает в составе «Динамо» с 2015 года, проведя за клуб 283 матчей из которых 131 — на ноль. Его контракт с загребским клубом истекает летом 2024 года.

За сборную Хорватии вратарь провел 45 матчей.