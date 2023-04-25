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Сегодня, 18:03

«Манчестер Юнайтед» интересуется голкипером сборной Хорватии Ливаковичем

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вратарь сборной «Хорватии» и загребского «Динамо» Доминик Ливакович может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», утверждает Jutarnji.hr.

По информации источника, манкунианцы готовы заплатить за хорвата сумму отступных, которая прописана в контракте с «Динамо», в размере 10 миллионов евро.

В текущем сезоне 28-летний голкипер провел 44 матча за команду во всех турнирах, пропустил 47 мячей и 10 раз отстоял на ноль. На его счету 43 матча в составе сборной Хорватии.

Доминик Ливакович
Футбол
ФК Динамо (Загреб)
ФК Манчестер Юнайтед
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