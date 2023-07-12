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Шиманьски прибыл в Стамбул для подписания контракта с «Фенербахче»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски прибыл в Стамбул для подписания контракта с «Фенербахче», сообщает Hurriyet.

По данным источника, турецкий клуб заплатит московскому клубу 8-9 миллионов евро.

В прошлом сезоне Шиманьски на правах аренды выступал за «Фейеноорд». Ранее «СЭ» сообщал, что 24-летний игрок не вернется в нидерландский клуб, поскольку больше не хочет уходить в аренду.

В сезоне-2022/23 Шиманьский провел 40 матчей, забил 10 голов и отметился 7 результативными передачами. Соглашение игрока с «Динамо» рассчитано до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 18 миллионов евро.

Источник: Hurriyet
Себастьян Шиманьски
ФК Динамо (Москва)
ФК Фенербахче
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