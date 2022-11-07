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Сегодня, 16:18

Данни: «Дзюба не останется без команды, это просто невозможно»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Португалии Мигель Данни поделился мнением о будущем экс-одноклубника Артема Дзюбы.

«Я не знаю, что произошло в Турции и почему Дзюба там не заиграл, но я прекрасно знаю качества Артема. Он потрясающий футболист и настоящий профессионал. Уверен, Дзюба не останется без команды, это просто невозможно. Артем обязательно найдет себе клуб и вернется на поле. Дзюбе подойдет любая сильная команда, он будет полезен всем», — сказал Данни.

6 ноября стало известно, что Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор».

Напомним, что 34-летний форвард перешел в турецкий клуб в августе 2022 года, подписав контракт на один год с возможностью продления на один сезон. В текущем сезоне он провел 5 матчей за «Адану Демирспор» и отличился одним забитым голом.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/migel-danni-dzyuba-ne-ostanetsya-bez-komandy-e-to-prosto-nevozmozhno/
Артем Дзюба
Мигель Данни
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