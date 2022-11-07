Данни: «Дзюба не останется без команды, это просто невозможно»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Португалии Мигель Данни поделился мнением о будущем экс-одноклубника Артема Дзюбы.

«Я не знаю, что произошло в Турции и почему Дзюба там не заиграл, но я прекрасно знаю качества Артема. Он потрясающий футболист и настоящий профессионал. Уверен, Дзюба не останется без команды, это просто невозможно. Артем обязательно найдет себе клуб и вернется на поле. Дзюбе подойдет любая сильная команда, он будет полезен всем», — сказал Данни.

6 ноября стало известно, что Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор».

Напомним, что 34-летний форвард перешел в турецкий клуб в августе 2022 года, подписав контракт на один год с возможностью продления на один сезон. В текущем сезоне он провел 5 матчей за «Адану Демирспор» и отличился одним забитым голом.