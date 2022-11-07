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В Турции объяснили, почему Дзюба расторг контракт: «Монтелла стал играть без нападающих»

В Турции объяснили, почему Дзюба расторг контракт с «Аданой Демирспор»
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Турецкий спортивный журналист Салим Манав прокомментировал для «СЭ» новость о расторжении контракта форварда Артема Дзюбы с «Аданой Демирспор».

«Артем Дзюба не вписывался в систему тренера Винченцо Монтеллы, поэтому не играл. Он сыграл против «Фенербахче» в своем первом матче за «Адана Демирспор» и забил гол. После этого Монтелла сделал расстановку 4-6 и играл без нападающего», — сказал Манав «СЭ».

Дзюба перешел в «Адану Демирспор» на правах свободного агента в августе 2022 года. Форвард принял участие в пяти матчах команды и забил один гол.

Артем Дзюба
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