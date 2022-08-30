Балотелли намерен покинуть «Адану Демирспор» до закрытия трансферного кона

Нападающий Марио Балтотелли намерен покинуть турецкий клуб «Адану Демирспор» до закрытия трансферного окна, сообщает журналист Николо Скира.

32-летний футболист хотел бы вернуться в чемпионат Италии. Однако пока у него есть только одно конкретное предложение — от швейцарского «Сьона».

Контракт Балотелли с турецким клубом рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,8 миллиона евро.

В этом сезоне он провел 2 матча в турецкой суперлиге, в которых сделал 1 голевой пас.

После матча 4-го тура с «Умраниеспором» (1:0) у форварда случился конфликт с главным тренером «Аданы» Винченцой Монтеллой.