«Бешикташ» проявлял интерес к нападающему Шомуродову

«Бешикташ» проявлял интерес к форварду «Ромы» и сборной Узбекистана Элдору Шомуродову.

О переговорах рассказал спортивный директор «черных орлов» Джейхун Казанчи.

«Мы встречались с «Ромой» в июне. Но потом купили другого форварда. Надобности в еще одном нападающем нет. «Бешикташ» предлагал игроку годичную аренду с правом выкупа», — приводит слова Казанчи Eurostavka.ru.

Узбекистанский форвард перешел в «Рому» в августе прошлого года из «Дженоа» за 18 миллионов евро. В сезоне-2021/22 нападающий провел за клуб 39 матчей, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

Контракт Шомуродова с «Ромой» действует до июня 2026 года.