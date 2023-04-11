Футбол
Турция
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи
Игры
Главная
Футбол
Турция

Сегодня, 20:31

Агент Оздоева объяснил результативность футболиста в «Фатих Карагюмрюк»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Агент Азор Гаргаев, представляющий интересы экс-полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева, объяснил результативность футболиста в клубе «Фатих Карагюмрюк».

«Оздоев играл неплохо, сумел отличиться в первом тайме. Игра была интересной, учитывая, что «Фенербахче» борется за чемпионство и обладает серьезным составом. Это быстрая, дисциплинированная команда, которая хорошо держит мяч. Оздоев стал ближе к чужим воротам играть, ему тренер чуть поменял позицию. Он в «Зените» играл на позиции опорного полузащитника, а здесь — чуть ближе к чужим воротам, поэтому и повысилась результативность. У него хорошо получается играть на этой позиции, он является одним из лидеров команды. Команда пытается играть в созидательный футбол, разыгрывать до верного, у них все получается», — приводит слова Гаргаева Metaratings.ru.

Оздоев выступает за «Фатих Карагюмрюк» с лета 2022 года. В составе турецкого клуба он провел 26 матчей, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-ozdoeva-v-fatikhe-magomed-stal-igrat-blizhe-k-chuzhim-vorotam-poetomu-ego-rezultativnost-povysilas-242551/
Магомед Оздоев
Футбол
ФК Фатих Карагюмрюк
0
Читайте также
Мария Захарова ответила на вопрос о тенденции смены российского спортивного гражданства
«Вашингтон» без Овечкина сделал подарок Малкину. «Айлендерс» с Сорокиным — мимо плей-офф?
Генпрокуратуру попросили возбудить дело о госизмене против Лии Ахеджаковой
Ахметов инициировал арбитраж против России за потерянные активы в Донбассе
Военный эксперт оценил шансы ВСУ на форсирование Днепра
Комплекс полноценности: на что способен «Искандер-М» в «ядерном исполнении»
Популярное видео
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Вальядолид»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Эльче» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Чехия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Италия — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Лихтенштейн: видеообзор матча, отбор Евро-2024
«Барселона» — «Реал»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Фатих Карагюмрюк» Оздоева уступил «Фенербахче», россиянин забил 5-й гол за клуб
Новости
RSS RSS
Все новости