Агент Оздоева объяснил результативность футболиста в «Фатих Карагюмрюк»

Агент Азор Гаргаев, представляющий интересы экс-полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева, объяснил результативность футболиста в клубе «Фатих Карагюмрюк».

«Оздоев играл неплохо, сумел отличиться в первом тайме. Игра была интересной, учитывая, что «Фенербахче» борется за чемпионство и обладает серьезным составом. Это быстрая, дисциплинированная команда, которая хорошо держит мяч. Оздоев стал ближе к чужим воротам играть, ему тренер чуть поменял позицию. Он в «Зените» играл на позиции опорного полузащитника, а здесь — чуть ближе к чужим воротам, поэтому и повысилась результативность. У него хорошо получается играть на этой позиции, он является одним из лидеров команды. Команда пытается играть в созидательный футбол, разыгрывать до верного, у них все получается», — приводит слова Гаргаева Metaratings.ru.

Оздоев выступает за «Фатих Карагюмрюк» с лета 2022 года. В составе турецкого клуба он провел 26 матчей, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.