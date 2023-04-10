«Фатих Карагюмрюк» Оздоева уступил «Фенербахче», россиянин забил 5-й гол за клуб

«Фатих Карагюмрюк» дома уступил «Фенербахче» в матче 28-го тура чемпионата Турции — 1:2.

Хозяева открыли счет в матче благодаря голу Магомеда Оздоева. Для российского хавбека мяч стал 5-м в дебютном сезоне за турецкий клуб.

Во втором тайме «Фенербахче» ответил голами Михи Зайца и Атиллы Салаи.

«Фатих Карагюмрюк» с 34 очками остался на 9-м месте в турнирной таблице суперлиги. «Фенербахче» с 57 очками поднялся на вторую строчку.