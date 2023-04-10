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«Фатих Карагюмрюк» Оздоева уступил «Фенербахче», россиянин забил 5-й гол за клуб

Руслан Минаев
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Магомед Оздоев.
Фото ФК «Фатих Карагюмрюк»

«Фатих Карагюмрюк» дома уступил «Фенербахче» в матче 28-го тура чемпионата Турции — 1:2.

Хозяева открыли счет в матче благодаря голу Магомеда Оздоева. Для российского хавбека мяч стал 5-м в дебютном сезоне за турецкий клуб.

Во втором тайме «Фенербахче» ответил голами Михи Зайца и Атиллы Салаи.

«Фатих Карагюмрюк» с 34 очками остался на 9-м месте в турнирной таблице суперлиги. «Фенербахче» с 57 очками поднялся на вторую строчку.

Турция. Суперлига. 28-й тур
10 апр, 00:00. Ataturk Olympic Stadium (Стамбул)
Фатих Карагюмрюк
1:2
Фенербахче

Магомед Оздоев
Футбол
ФК Фатих Карагюмрюк
ФК Фенербахче
0
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Оздоев открыл счет в матче с «Фенербахче» — это его пятый гол в сезоне
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